Koronavirüs Türkiyenin 24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Vaka ve vefat sayısında az da olsa düşüş var
TÜRKİYE

Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve vefat sayısında az da olsa düşüş var

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka ve vefat sayılarında az da olsa düşüş olduğu görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çağrısını yineledi. İşte 24 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve vefat sayısında az da olsa düşüş var
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 195 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 792kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Aşılarınızı yaptırarak güçlü olun

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadelerini kullandı.

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