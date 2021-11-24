Koronavirüs Türkiyenin 24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan mücadele vurgusu
TÜRKİYE

Türkiye'nin 24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan mücadele vurgusu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yok sayılamayacağını belirterek "Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi. İşte 24 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan mücadele vurgusu
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 175 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 592kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." dedi.

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