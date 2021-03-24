Koronavirüs Türkiyenin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayıları tırmanmaya devam ederek 30 bine dayandı. İşte 24 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 146 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 29 bin 762 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

  • Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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