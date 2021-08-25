Türkiye'nin 25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca vefat sayısına dikkat çekti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19 bin 970 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,64, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,85 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 949 bin 549, 2'nci dozda 35 milyon 908 bin 553 ve 3'üncü dozda 8 milyon 54 bin 516 olmak üzere toplam 91 milyon 81 bin 547 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

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'217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri