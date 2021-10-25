Türkiye'nin 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca gurur verici oranı duyurdu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 663 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 351 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 824 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,95 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 480 bin 511’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca: Gurur duyulacak bir başarı

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri