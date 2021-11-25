Koronavirüs Türkiyenin 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan kritik hatırlatma
TÜRKİYE

Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan kritik hatırlatma

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan kritik hatırlatma
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 467 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 363 bin 43 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 639 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,94 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 90,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 844 bin 933’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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