Koronavirüs Türkiyenin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı Can yakan tablo
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 25 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 157 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 28 bin 731 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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