Türkiye'nin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 157 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 28 bin 731 yeni vaka olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.