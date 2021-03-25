Türkiye'nin 25 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo

Sağlık Bakanı Koca tarih verdi: Türkiye için kabus haziranda bitecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını kaydeden Bakan Koca, Türkiye için kabusun haziran ayında biteceğini söyledi.