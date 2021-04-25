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Koronavirüs Türkiyenin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısındaki gerileme sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarındaki gerileme bugün de sürdü. İşte 25 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 347 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplamda 45 milyon 884 bin 258 test yapıldı. Bugün yapılan 260 bin 280 testten, 38 bin 553 yeni vaka sayısı, 2 bin 801 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 629 bin 969, bugün iyileşen 51 bin 236 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 73 bin 644'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 590 olduğu açıklandı.

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