Koronavirüs Türkiyenin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Omicron için hayati uyarı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron için hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Omicron varyantının yayılmaya başladığını bir kez daha anımsatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu çağrısını yineledi. İşte 26 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron için hayati uyarı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 138 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Bakan Koca: Hatırlatma dozunu aksatmayalım

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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