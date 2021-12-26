Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron için hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.
- Son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 138 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
Bakan Koca: Hatırlatma dozunu aksatmayalım
- Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri