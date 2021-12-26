Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron için hayati uyarı Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Omicron varyantının yayılmaya başladığını bir kez daha anımsatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu çağrısını yineledi. İşte 26 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Abone Ol