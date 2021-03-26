Koronavirüs Türkiyenin 26 Mart koronavirüs verileri açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 26 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Mart koronavirüs verileri açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 153 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 29 bin 81 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 443 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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