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Koronavirüs Türkiyenin 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayılarında düşüş sürüyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı​

Türkiye'nin 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 26 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı​
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 353 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 312 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz
OYNAT 02:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz' dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak

Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor

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