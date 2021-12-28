​Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
- Son 24 saatte 184 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 176 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.
Bakan Koca'dan Omicron uyarısı: Hızlı yayıldığı için vaka arttı
- Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri