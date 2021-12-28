Koronavirüs Türkiyenin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Uzun süredir 20 bin seviyesinde olan vaka sayısının, Omicron varyatının etisiyle 30 bini geçtiği görüldü. İşte 28 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 184 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 176 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Bakan Koca'dan Omicron uyarısı: Hızlı yayıldığı için vaka arttı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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