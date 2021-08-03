Koronavirüs Türkiyenin 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 25 bine dayandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 25 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 3 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 126 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 832 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı miktarı, 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.

En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

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