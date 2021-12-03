Türkiye'nin 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Türkiye'de omicron varyantına rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
- Son 24 saatte, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
"OMICRON'A RASTLANMADI"
Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri