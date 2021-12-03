Koronavirüs Türkiyenin 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Türkiyede omicron varyantına rastlanmadı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Türkiye'de omicron varyantına rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de omicron varyantına rastlanmadığını, "Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." diyerek duyurdu. İşte 3 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Türkiyede omicron varyantına rastlanmadı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

"OMICRON'A RASTLANMADI"

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.

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