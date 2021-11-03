​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 764 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,44 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulunda mRNA aşısı olup 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır” dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri