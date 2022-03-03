Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Yeni dönemin ilk rakamları

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,96 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 870 bin 323 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

REKLAM

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"Bakan Koca vaka tablosunu paylamayı unuttu"

Dün sosyal medya üzerinden vaka tablosunu paylaşmayan Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.'

Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde."

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu