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Koronavirüs Türkiyenin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı düştü, ölü sayısı yükseldi
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: İşte vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Bakanlığın açıkladığı tabloda tedbirlerle birlikte günlük vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görüldü. Dün 340 kişinin öldüğü kayıtlara geçerken bugün ölü sayısı 347'ye yükseldi. İşte 3 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: İşte vaka ve ölü sayısı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 191’e yükseldi.

3 Mayıs koronavirüs tablosu.
3 Mayıs koronavirüs tablosu.

Toplamda 47 milyon 987 bin 986 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 648 testten 24 bin 733 yeni vaka sayısı, 2 bin 501 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 900 bin 121 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 438 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 515 bin 819’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 438 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.
28 Nisan koronavirüs tablosu.

27 Nisan koronavirüs tablosu.
27 Nisan koronavirüs tablosu.

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