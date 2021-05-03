Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 191’e yükseldi.

3 Mayıs koronavirüs tablosu.

Toplamda 47 milyon 987 bin 986 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 648 testten 24 bin 733 yeni vaka sayısı, 2 bin 501 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 900 bin 121 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 438 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 515 bin 819’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 438 olduğu açıklandı.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.