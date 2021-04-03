Koronavirüs Türkiyenin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında yeni zirve
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında yeni zirve

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de en yüksek vaka sayısı 44 bin 756 kişi ile bugün görüldü. İşte 3 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında yeni zirve
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 186 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 bin 756 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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