Koronavirüs Türkiyenin 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan risk arttı uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'risk arttı' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 4 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları... Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı yerlerde ve kalabalık alanlarda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan risk arttı uyarısı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 20bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

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