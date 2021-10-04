Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'kısır döngü' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 810 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,22 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 745 bin 658’e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Kırklareli var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

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“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Bakan Koca: Bu bir kısır döngü

Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri