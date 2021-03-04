Koronavirüs Türkiyenin 4 Mart koronavirüs verileri açıklandı Tablo ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 4 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 4 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 4 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 11 bin 322 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

  • Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları kritik seviyede
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayıları kritik seviyede
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