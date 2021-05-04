TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklaması: Yıl sonuna kadar kitlesel kullanıma sunmuş olacağız

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarını TVNET'te değerlendirdi. Bu alanda 17 proje yürütüldüğünü, bunlardan 7'sinin aşı projesi olduğunu ifade eden Mandal, 'Bunlardan ikisinde faz çalışmalarına başlandı. Bunlardan biri Sayın Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllüsü olduğumuz VLP aşısı. 27 Mart tarihinde başladı ve bu hafta sonu sona erecek. Biz de bu hafta sonu yine Bakanımızla birlikte ikinci dozlarımızı olacağız ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Mayıs sonu haziran başı gibi ikinci faza başlanacak. Yıl sonuna kadar VLP aşımızı kitlesel kullanıma sunmuş olacağız' dedi.