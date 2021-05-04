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Koronavirüs Türkiyenin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayıları kritik eşikte
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vak sayılarında düne göre yükseliş olurken, günlük ölü sayısında ise azalma kaydedildi. İşte 4 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 336 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 bin 997 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

4 Mayıs koronavirüs tablosu.
4 Mayıs koronavirüs tablosu.

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklaması: Yıl sonuna kadar kitlesel kullanıma sunmuş olacağız
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklaması: Yıl sonuna kadar kitlesel kullanıma sunmuş olacağız
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarını TVNET'te değerlendirdi. Bu alanda 17 proje yürütüldüğünü, bunlardan 7'sinin aşı projesi olduğunu ifade eden Mandal, 'Bunlardan ikisinde faz çalışmalarına başlandı. Bunlardan biri Sayın Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllüsü olduğumuz VLP aşısı. 27 Mart tarihinde başladı ve bu hafta sonu sona erecek. Biz de bu hafta sonu yine Bakanımızla birlikte ikinci dozlarımızı olacağız ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Mayıs sonu haziran başı gibi ikinci faza başlanacak. Yıl sonuna kadar VLP aşımızı kitlesel kullanıma sunmuş olacağız' dedi.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.
28 Nisan koronavirüs tablosu.

27 Nisan koronavirüs tablosu.
27 Nisan koronavirüs tablosu.

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