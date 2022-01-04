Koronavirüs Türkiyenin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 4 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
(Arşiv)

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 724 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

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