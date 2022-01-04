​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 724 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri