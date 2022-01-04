​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Dünya

İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması, Kasım 2021'de son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6,4 artarak 1,2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.