Koronavirüs Türkiyenin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı İstanbulda Omicron baskın hale geldi
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul'da Omicron baskın hale geldi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. " diyerek tehlikeye dikkat çekti. İşte 4 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbulda Omicron baskın hale geldi
(Arşiv)

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 724 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bir günde toplam 382 bin 888 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

İstanbul'da Omicron baskın hale geldi

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

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