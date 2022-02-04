Koronavirüs Türkiyenin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında yeni zirve
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında yeni zirve

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısında 111 bin 157 ile yeni rekor kırılırken, vefat sayısının da yükseldiği görüldü. İşte 4 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında yeni zirve
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 248 kişinin hayatını kaybettiğini, 111 bin 157 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,56 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,61 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 735 bin 468’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Vefat sayılarımız yüksek

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." dedi.

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