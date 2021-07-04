Koronavirüs Türkiyenin 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka ve aşılar aynı haritada
TÜRKİYE

Türkiye'nin 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka ve aşılar aynı haritada

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 4 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Aşı ve vaka sayıları ilk kez aynı ekrandan açıklandı. Vakalardaki düşüş bugün de devam etti. İşte 4 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 57,81 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 52 milyon 607 bin 735’e yükseldi.

Aşı haritası ve koronavirüs tablosu.
Aşı haritası ve koronavirüs tablosu.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

En düşük aşılama Siirt’te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 26,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt’i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl takip etti.

İller aşı olmada yarışacak

Sağlık Bakanı Koca sosyal medaydan "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." açıklamasını yaptı.


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