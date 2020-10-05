Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının sitesindeki koronavirüs verileri güncellendi. Bugün 1603 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, günlük iyileşen sayısı ise 1320 oldu.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. https://t.co/RVlhe7786O
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri