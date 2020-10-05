Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı

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HES kodu olmayanlar kapıdan geri dönmek zorunda kaldı

Karabük'te kamu binalarındaki işleri için gelenler kapıda HES kodu sorgulaması yapan memurun uyarısı üzerine bazıları HES kodunu gösterdi bazıları ise kod alamadığı için içeri giremeyerek bölgeden uzaklaştı.