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Koronavirüs Türkiyenin 5 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı

Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 5 Ekim koronavirüs tablosu yüklendi. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte 5 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının sitesindeki koronavirüs verileri güncellendi. Bugün 1603 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, günlük iyileşen sayısı ise 1320 oldu.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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