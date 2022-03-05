Koronavirüs Türkiyenin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Olumlu seyir sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir sürüyor
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 bin 389 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bir günde toplam 360 bin 353 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 57 bin 894 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 972 bin 393’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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