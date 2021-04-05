Türkiye'nin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.



Öte yandan İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak açıklanmıştı.