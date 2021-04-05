Koronavirüs Türkiyenin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı düşmüyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 bin 551 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi
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İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.

Öte yandan İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak açıklanmıştı.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor
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