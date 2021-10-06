Koronavirüs Türkiyenin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 30 bini aştı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısının uzun zaman sonra 30 bini aştığı görülürken, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'toplum bağışıklığı' vurgusu yaptı. İşte 6 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 30 bin 438 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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