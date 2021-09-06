Türkiye'nin 6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk artacak' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 271 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 20 bin 962 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 80,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 946 bin 816, 2'nci dozda 38 milyon 628 bin 745 ve 3'üncü dozda 9 milyon 28 bin 86 olmak üzere toplam 97 milyon 981 bin 595 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

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Bakan Koca: Risk artacak

Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri