Koronavirüs Türkiyenin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 30 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı uzun zaman sonra 30 bin sınırının altını gördü. İşte 6 Mart vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 binin altında
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 bin 671 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir sürüyor

Trabzonspor deplasmanda önde

Trabzonspor deplasmanda önde

​Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Derbide kritik an: VAR kırmızı dedi

Derbide kritik an: VAR 'kırmızı' dedi

​Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR'dan kritik müdahale.
İşgalde 11inci gün: Silahlar susacak mı?

Vaka sayısı 30 binin altında

Vaka sayısı 30 binin altında

​Türkiye'nin 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı.

Suskunluğunu bozdu

Suskunluğunu bozdu

​Fatih Terim'den G.Saray ile ilgili çarpıcı sözler.

​114 gün sonra gelen mutluluk: 'Aylar sonra evimize dönüyoruz'

​Sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.
'Erkek işi' diyenlere inat

'Erkek işi' diyenlere inat

​"'Kadın bu işi yapamaz' diyorlardı o algıyı kırdım.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.