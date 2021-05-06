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Koronavirüs Türkiyenin 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı düşüşte
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 304 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 388 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Elazığ'da otomobilin koronavirüs temaslısı taşıyan ambulansa çarpma anı
OYNAT 00:36
Elazığ'da otomobilin koronavirüs temaslısı taşıyan ambulansa çarpma anı
Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

  • Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

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