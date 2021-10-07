Türkiye'nin 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan dayanışma vurgusu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 30 bin 19 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310 ’a yükseldi.





2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca'dan dayanışma vurgusu

Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri