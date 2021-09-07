Türkiye'nin 7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı can yakıyor

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 274 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 638 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 324 bin 643, 2'nci dozda 38 milyon 978 bin 541 ve 3'üncü dozda 9 milyon 122 bin 835 olmak üzere toplam 98 milyon 828 bin 646 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

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Bakan Koca: Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uyalım

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri