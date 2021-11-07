Koronavirüs Türkiyenin 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan iki çağrı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbir ve aşı çağrısında bulundu. İşte 7 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki çağrı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 200 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 25 bin 304kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Koca'dan iki çağrı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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