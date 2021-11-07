Türkiye'nin 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki çağrı

Prof. Demirhan uyardı: Aşısızların büyük çoğunluğunu 30 yaş grubu oluşturuyor

Koronavirüste vaka sayılarını alarm vermeye devam ediyor. Aşılanmamış grup koronavirüs tehdidini oluşturan en önemli gösterge. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, ''Özellikle genç grupta bir nebze de olsa artış var. 40 yaş altındaki kişilerin ciddi şekilde aşıya rağbet etmesi lazım. Çünkü aşılılarda problem yaşamıyoruz. Toplum bağışıklığının kazanılması için 30 yaş grupların aşı olması gerekiyor'' dedi.



