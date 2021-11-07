Türkiye'nin 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki çağrı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Tabloya göre son 24 saatte 200 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 25 bin 304kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakan Koca'dan iki çağrı
- Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri