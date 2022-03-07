Koronavirüs Türkiyenin 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Olumlu seyir devam ediyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 7 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Olumlu seyir devam ediyor
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 343 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,17 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 048 bin 178’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 89,2 ile Osmaniye oldu. Bu şehri Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 62,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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