Koronavirüs Türkiyenin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı Tablo ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloda vaka sayıları hala ciddi seviyelerde seyrediyor. İşte 7 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 187 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

  • Toplamda 34 milyon 122 bin 851 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 735 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 417, bugün iyileşen 7 bin 785 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 623 bin 924’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 261 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

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