Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 187 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Toplamda 34 milyon 122 bin 851 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 735 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 417, bugün iyileşen 7 bin 785 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 623 bin 924’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 261 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

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