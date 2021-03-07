Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 187 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
- Toplamda 34 milyon 122 bin 851 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 735 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 417, bugün iyileşen 7 bin 785 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 623 bin 924’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 261 olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri
Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.