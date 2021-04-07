​Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 740 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. FOTOĞRAF 67 Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası... Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2047477'); PID2.render('pid#comment-count-2047477'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri KORONAVİRÜS Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 50 bine dayandı