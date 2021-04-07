Koronavirüs Türkiyenin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 7 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 740 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...
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Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...


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