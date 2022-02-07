Koronavirüs Türkiyenin 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan iki grup için hayati uyarı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki grup için hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz." dedi. Bakan Koca ayrıca yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için de uyarıda bulundu. İşte 7 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki grup için hayati uyarı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 bin 514 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,63 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 125 bin 638’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlük Covid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” dedi.

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​Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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