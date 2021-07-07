Koronavirüs Türkiyenin 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 7 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 5 bin 160 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,11 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 879 bin 365'i birinci doz, 16 milyon 209 bin 662'si ikinci doz, 2 milyon 260 bin 351'i üçüncü doz olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl olarak sıralandı.

"Aşınızı olarak mücadeleye katılın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." değerlendirmesinde bulundu.

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