Koronavirüs Türkiyenin 8 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında korkutan sıçrama
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 8 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında korkutan sıçrama

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 8 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 64 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 bin 215 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

  • Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ciddiyetini koruyor
Abone Ol Google News
Yaz tatili için tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

Peçe referandumu

Peçe referandumu

İsviçre, Müslüman toplumuna tahammül edemiyor.

Caddeler tıklım tıklım

Caddeler tıklım tıklım

​'Kırmızı' Konya'da bahar havası koronavirüsü unutturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.