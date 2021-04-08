Koronavirüs Türkiyenin 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka artışı sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka artışı sürüyor

Türkiye'nin 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 8 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka artışı sürüyor
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 258 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 bin 941 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
FOTOĞRAF 65
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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...
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Türkiye kıpkırmızı: İl il yoğunluk haritasında son durum
Dünyada hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı 55 bin sınırında devam ederken ölümler 200'ün üzerinde seyrediyor. Şehirlerdeki yoğunluk haritası ise kıpkırmızı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden güncellediği yoğunluk haritasındaki tablo hiç de iç açıcı değil. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
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