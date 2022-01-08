Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron 'Hasta etmez' anlamına gelmez Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Bu Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez." diye konuştu. İşte 8 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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