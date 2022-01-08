Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron 'Hasta etmez' anlamına gelmez

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 237 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ
Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu