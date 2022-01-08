Koronavirüs Türkiyenin 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Omicron Hasta etmez anlamına gelmez
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron 'Hasta etmez' anlamına gelmez

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Bu Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez." diye konuştu. İşte 8 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Omicron Hasta etmez anlamına gelmez
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 237 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI: HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.

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