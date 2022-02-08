Koronavirüs Türkiyenin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlerdir 100 bin seviyesinin altında seyreden vaka sayısının yeniden yükselerek 110 binin üzerine çıktığı görüldü. İşte 8 Şubat vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 241 kişinin hayatını kaybettiğini, 111 bin 96 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Bu iki bilgi uyarıcıdır

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki grup için hayati uyarı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan iki grup için hayati uyarı

Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde

Vaka sayısı yeniden
110 binin üzerinde

​Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Fenerbahçe kupada tur peşinde

Fenerbahçe kupada tur peşinde

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
İBBnin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfından tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü

​Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmişti.

​Kimse kaçırmak istemedi: Antalya'da ilginç görüntü.

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
Almanlar yine<br>yakıt kuyruğunda

Almanlar yine
yakıt kuyruğunda

​Daha ucuz benzin için bu kez Polonya'ya akın ettiler.

Kar taneleri böyle görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.