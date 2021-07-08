Koronavirüs Türkiyenin 8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 8 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 8 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 48 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 5 bin 171 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,90, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,52 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 179 bin 5'i birinci doz, 16 milyon 462 bin 718'i ikinci doz, 2 milyon 550 bin 225'i üçüncü doz olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl olarak sıralandı.

"Tam bağışıklık için bir an evvel aşınızı olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günün tablosuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri


Türkiye'nin 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

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