Koronavirüs Türkiyenin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca önümüzdeki 10 güne dikkat çekti
TÜRKİYE

Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca önümüzdeki 10 güne dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 9 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca önümüzdeki 10 güne dikkat çekti
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 731 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 47,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 140 bin 662, 2'nci dozda 29 milyon 637 bin 537 ve 3'üncü dozda 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplam 77 milyon 552 bin 661 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Bingöl, Gümüşhane, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'Önümüzdeki 10 gün çok önemli'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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