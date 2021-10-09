Türkiye'nin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 206 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 645 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,75, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 467 bin 941, 2'nci dozda 46 milyon 156 bin 214 ve 3'üncü dozda 10 milyon 730 bin 752 olmak üzere toplam 112 milyon 225 bin 352 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

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'ŞU TABLO ÇOOK DEĞİŞİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri