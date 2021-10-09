Koronavirüs Türkiyenin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan gençlere çağrı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere çağrıda bulunarak "Bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz." dedi. İşte 9 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan gençlere çağrı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 206 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 645 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,75, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,36 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 467 bin 941, 2'nci dozda 46 milyon 156 bin 214 ve 3'üncü dozda 10 milyon 730 bin 752 olmak üzere toplam 112 milyon 225 bin 352 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ŞU TABLO ÇOOK DEĞİŞİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adanada gençlerle türkü söyledi

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.