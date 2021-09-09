Koronavirüs Türkiyenin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 9 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 257 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 846 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 930 bin 700, 2'nci dozda 39 milyon 599 bin 848 ve 3'üncü dozda 9 milyon 287 bin 641 olmak üzere toplam 100 milyon 267 bin 925 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

Bakan Koca: Lehimize 68 fark var

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." dedi.

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