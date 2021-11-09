Türkiye'nin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan testi pozitif çıkanlara çağrı

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'katmerli' yalan: 'Zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği köyün tesisleri iki yıl önce yenilendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erzincan'a bağlı Tercan ilçesinde bazı köylerde elektrik olmadığını öne sürdü. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP liderinin 'katmerli yalan' söylediğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu'nun 'Zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği Fındıklı köyünde iki yıl önce tesis yenilemeleri de yapılmıştır. Tercan ilçemizin 71 köyünde elektrik arzı ile ilgili bir problemin olmadığı gibi Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza intikal eden elektrikle ile ilgili herhangi bir başvuru veya şikayet de bulunmuyor" dedi.