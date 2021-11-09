Koronavirüs Türkiyenin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan testi pozitif çıkanlara çağrı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan testi pozitif çıkanlara çağrı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 9 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testi pozitif çıkan kişilere seslenerek "Şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz." dedi. İşte 9 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan testi pozitif çıkanlara çağrı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 196 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 662 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Koca: Aktif vaka sayımız 450 bin 126

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi.

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