Türkiye'nin 9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan testi pozitif çıkanlara çağrı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Tabloya göre son 24 saatte 196 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 662 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakan Koca: Aktif vaka sayımız 450 bin 126
- Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri